萬里瑪鋉溪畔邂逅萬金杜鵑 光影傾訴浪漫花語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市農業局今年在萬里瑪鋉溪畔瑪鋉運動公園、觀光公園廣植杜鵑舉辦花展，會場周邊還妝點花朵燈、水滴燈等燈飾，吸引不少追花者前往拍攝，也是親子同遊賞花的好去處。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）2022萬金杜鵑花藝展在新北市萬里區瑪鋉運動公園展至13日，由花藝設計師吳尚洋及吳姝嫻合力打造花藝、花海，溪畔還有水滴燈、球燈及花裙燈，串起濃濃浪漫氣氛，適合親子同遊。

新北市府農業局今天以新聞稿表示，杜鵑花又名「映山紅」，每年3月正是平戶杜鵑盛開時節，一片杜鵑花海奼紫嫣紅、美不勝收。市府在萬里區瑪鋉溪畔種植近1萬2000株、7個品種的杜鵑，花海目前盛開。

農業局說，7個品種包括平戶杜鵑、台交杜鵑、烏來杜鵑、萬里小玫瑰杜鵑、瑪麗蓮夢露杜鵑、雙色瑪麗杜鵑、初冠雪杜鵑等。

農業局表示，全台灣有8成綠美化的杜鵑花苗，都是來自萬里區、金山區，杜鵑產業發展已近半世紀，培育品種高達300多種，每年產量達600萬株，是全台質量最好、最高的杜鵑花產地，種植規模達30公頃，可說是杜鵑故鄉。

農業局說，今年在瑪鋉溪畔瑪鋉運動公園、觀光公園廣植杜鵑舉辦花展，遊客可沉浸在杜鵑花海，會場周邊還妝點花朵燈、水滴燈等燈飾，吸引追花者拍攝，是親子同遊賞花的好去處。

農業局長李玟表示，萬金杜鵑花展由花藝師吳尚洋、吳姝嫻設計，使用萬里、金山花農們培育的各種「萬金杜鵑」做為設計主體，利用常見的木棧板搭建主題「花聚落」，運用花群組合凸顯杜鵑花的特質美感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府觀光旅遊局表示，春天正是邂逅杜鵑的最佳季節，從瑪鋉運動公園至萬里觀光公園，700公尺的路上可見許多塗鴉彩繪，「花聚落」展期至13日，夕陽西下時燈飾亮起，整個瑪鋉溪也跟著亮起來。

觀旅局表示，杜鵑花海搭配在地地景，透過光影變化映照夕陽餘暉、浪漫花語。民眾可透過萬金杜鵑官網遊憩地圖，來趟充滿彩繪與打卡景點的的賞花行程，與萬里來場浪漫的邂逅。（編輯：屈享平）1110305

2022萬金杜鵑花藝展於萬里區瑪鋉運動公園持續展出至13日止，而每年3月正是平戶杜鵑盛開時節，現場一片杜鵑花海奼紫嫣紅、美不勝收。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月5日

新北市政府在萬里區瑪鋉溪畔種植近1萬2000株、共7個品種的杜鵑花，目前正值盛開，近期也舉辦2022萬金杜鵑花藝展，展期至13日，歡迎民眾走訪賞花。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月5日