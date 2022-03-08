嘉縣草莓等3蔬果寒害現金救助 農民申請3/17截止

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嘉義縣部分蔬果受到寒害影響，竹崎等鄉鎮的高接梨穗、菠菜、草莓已達公告現金救助，17日截止申請；溪口鄉水稻秧苗也達救助標準。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年3月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣部分蔬果受到寒害影響，截至3月4日的損害金額達新台幣227萬多元，竹崎等鄉鎮的高接梨穗、菠菜、草莓已達公告現金救助，17日截止申請；溪口鄉水稻秧苗也達救助標準。

嘉義縣政府農業處今天發布訊息指出，受到今年2月寒流影響，農委會公告嘉義縣竹崎鄉等5鄉鎮，為高接梨穗、菠菜及草莓農業天然災害現金救助地區，相關鄉鎮公所自今天起至3月17日受理農民申請辦理現金救助。

嘉義縣農業處表示，依農業天然災害救助辦法第6條相關規定，竹崎鄉、民雄鄉的高接梨穗，每公頃救助新台幣6萬元；大林鎮、番路鄉的草莓，每公頃救助9萬元；水上鄉的菠菜，每公頃救助2萬4000元。

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農業處指出，嘉義縣育苗場也受到2月寒流影響，溪口鄉通報水稻秧苗受災0.25公頃，經縣府會同台南區農業改良場、農糧署及公所人員前往勘查，發現水稻秧苗因低溫導致根系受損及葉面枯黃，也已達救助標準。

農業處表示，縣府將盡速整理相關資料併同勘查結果，報送農糧署申請「溪口鄉水稻秧苗」農業天然災害現金救助，救助額度每箱12元，後續農委會公告後，再請農民向鄉公所申請救助。（編輯：戴光育）1110308