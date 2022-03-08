基隆研議垃圾隨袋徵收 工業區擬先試辦

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市議會今天召開臨時會，多名議員關切垃圾隨袋徵收議題，市府環保局長賴煥紘表示，正在蒐集資料研議推動的可行性，希望能在工業區先試辦。

市議員陳薇仲下午在議會要求環保局研議垃圾隨袋徵收，若環保局無法進行評估，至少也要發包政策評估標案，讓專業廠商評估。市議員王醒之說，環保局在上個定期會研究出的資料顯示，使用專用垃圾袋反而對市民的月支出能更少，也能降低總焚化量，為何環保局不能具體進行研究？

市議員張淵翔指出，台北市和新北市已實施隨袋徵收多年，稽查人員明顯感受到鄰近基隆市的居民會把垃圾帶到基隆丟，因為基隆不須使用專用垃圾袋，或許不是這個原因造成基隆市要推動專用垃圾袋，但基隆市的垃圾量實在「岌岌可危」。

賴煥紘答詢表示，現階段會先從源頭減量做起，並配合環保署推動相關減量政策，包括限塑政策、一次用產品源頭減量、推廣資源回收再使用等，並持續強化民眾正確垃圾分類觀念，環保局也正蒐集資料，研議推動垃圾隨袋徵收的可行性。

賴煥紘表示，依照雙北經驗，民眾須使用專用垃圾袋，並依不同家戶產生的垃圾多寡計算應繳的垃圾費，這需要完整辦法和配套措施，也要考量未來稽查人力分配和財政預算等方面。

賴煥紘說，市府未來會優先規劃垃圾多元處理方案，例如興建廚餘高速發酵廠、大型資源分類回收場等後端去化配套規劃，再適時推動垃圾隨袋徵收可行方案。

賴煥紘說，目前雖然無法全面推動垃圾隨袋徵收，但環保局希望從工業區開始，正與工業區的協進會和服務中心溝通，未來會進行意願調查，若工業區願意配合，市府會先針對工業區試辦。（編輯：李錫璋）1110308