基隆推亭仔咖LINE@官方帳號 雨越大店家優惠越多

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市政府與業者合作，推出「雨禮有約」雨天行銷計畫，民眾只要加入「亭仔咖LINE@官方帳號」就能享有基隆雨天專屬優惠，雨量越大優惠越多。

基隆市長林右昌今天在記者會指出，基隆是全國咖啡廳密度最高的海港城市，好天氣時就有很多觀光客來到基隆，在冬天下雨時，也有另外一番情調，現在城市景觀已經有大幅轉變，即使雨天來基隆喝咖啡，也是一種享受。

林右昌表示，「亭仔咖LINE@」是專為基隆打造以雨量作為各店家優惠標準的創意行銷，雨下得越多就有越多優惠，活動一推出就吸引許多在地咖啡廳、特色料理、伴手禮等店家共同響應，誠如他一直認為基隆這個海港城市，應該充滿咖啡、甜點的氣味。

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林右昌說，LINE@取名為「亭仔咖」是因為在騎樓喝咖啡已是基隆人的習慣，搭配著浪漫的雨中街景就是基隆亭仔咖的意境，要告訴大家即使下雨到基隆觀光，也能享有獨特的氛圍與商家優惠，歡迎大家一起加入「亭仔咖LINE@官方帳號」。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖LINE@官方帳號」，結合通訊軟體及雨量監控數據，經由後端資料庫及系統運算，配合雨量送出各店家的優惠折扣，店家優惠種類繁多，無論是消費折扣還是餐點贈送，最低還下殺85折。（編輯：李錫璋）1110309