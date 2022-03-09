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南投中寮鄉農路年久失修 蔡培慧促成水保局修路

2022/3/9 17:52（3/9 18:36 更新）
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南投縣中寮鄉復興村、崁頂村農路年久失修，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（圖）接獲陳情，促成農委會水土保持局核定新台幣450萬元改善2村路面、邊坡排水，9日向鄉親說明。（行政院中部聯合服務中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月9日
南投縣中寮鄉復興村、崁頂村農路年久失修，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（圖）接獲陳情，促成農委會水土保持局核定新台幣450萬元改善2村路面、邊坡排水，9日向鄉親說明。（行政院中部聯合服務中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月9日
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）中寮鄉復興村、崁頂村農路年久失修，不時有農民騎車摔倒，行政院中服執行長蔡培慧接獲陳情，促成水保局以300萬元、150萬元分別整修復興村、崁頂村農路，預計今年年中完工。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧持續促成南投縣內農路改善，中寮鄉復興村、崁頂村路段即將施工，蔡培慧今天會同行政院農業委員會水土保持局南投分局向鄉親說明，她說，中寮鄉是「農村中的農村」，農路等於是農村幹道，盼完工後具體提升農村生活品質。

蔡培慧接受媒體聯訪說，復興村復興巷、崁頂村上百戶居民透過南投縣議員張永輝、當地村長等向行政院中部聯合服務中心陳情，去年會同水保局南投分局踏勘農路破損狀況，促成水保局核定新台幣450萬元改善2村路面、邊坡排水、集水井及彎道護欄確保會車安全。

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水保局南投分局長陳榮俊表示，復興村復興巷山路曲折，香蕉園邊坡土石崩塌嚴重、路面凹陷不平，路況相當不好，加上邊坡缺乏防護，長期受雨水沖刷，這次鋪設瀝青混凝土路面，並考慮香蕉樹高度，特別新設水泥階梯，方便農民從路旁進出果園。

張永輝說，常傳農民騎車載蔬果摔車意外，讓人十分不捨，去年向執行長蔡培慧陳情此處排水不良導致遇雨宣洩不及，長期下來路面損壞，工程會強化上方擋土牆和集水井，將有效集、排水。（編輯：謝雅竹）1110309

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