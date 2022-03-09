未登記工廠申請納管倒數10天 高市府籲把握期限

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）未登記工廠納管將於3月19日截止受理，高雄市經發局表示，目前仍有近千家業者未提出申請，呼籲符合申請資格業者把握期限遞交申請書，拒不配合者，依法將遭停止供水電處分。

經濟部修正公布「工廠管理輔導法」規定，未登記工廠納管將於3月19日截止受理。高雄市經發局今天發布新聞稿指出，目前累計申請率約7成，仍有近千家業者未提出申請，呼籲符合申請納管資格業者，把握期限遞交納管申請書。

經發局指出，自「工廠管理輔導法」修正案施行以來，共有超過3000家在地業者提出申請，已核准2146件，累計申請率達7成，其中不乏在地深耕近30年的隱形冠軍業者。

不過仍有多家業者尚未提送，多數集中在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等區，經發局呼籲符合資格的業者應在期限內依法遞交納管申請書，若有不足後續可依相關規定補件。

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經發局說明，依法只要2016年5月20日以前成立，且廠房面積或生產設備達一定規模，包括化學、食品類達50平方公尺，電力容量、熱能合計達2.25千瓦，至於其餘類別達150平方公尺、75千瓦的低污染未登記工廠，均應辦理工廠登記，且要在3月19日前申請納管。

經發局表示，申請納管後才能免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等處罰，若屆期未提出申請且拒不配合者，依法將予以停止供水電處分，並配合中央政策強制執行。（編輯：謝雅竹）1110309