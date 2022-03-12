竹子湖海芋季3/18登場 北市設花季專車

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「2022竹子湖海芋季」18日登場，台北市政府產業發展局12日表示，目前正是海芋最佳觀賞期，考量週休假日或花季時期遊客眾多，規劃花季專車，民眾可搭捷運後轉乘公車，避免上山賞花時遇到塞車狀況。（台北市產業發展局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年3月12日

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市產業局今天表示，「2022竹子湖海芋季」18日登場，規劃花季專車服務上山賞花民眾，因路幅有限，建議搭乘大眾運輸前往觀賞海芋，目前海芋已持續盛開。

北市府產業發展局指出，每年3月至4月為陽明山竹子湖海芋盛開季節，「2022竹子湖海芋季」活動從3月18日至4月24日止，為讓民眾方便上山賞花，規劃花季專車。

產業局新聞資料提及，花季專車包含124路、130路、131路，休閒公車128路配合延駛至竹子湖、休閒公車129路配合加密班次，除休閒公車為例假日行駛，其餘路線為每天行駛，已開放民眾搭乘。

產業局表示，竹子湖海芋季是台北市春季觀光行銷主力之一，目前正是海芋最佳觀賞期，考量週休假日或花季時期遊客眾多，規劃花季專車，民眾可搭捷運後轉乘公車，避免上山賞花時遇到塞車狀況。

產業局指出，因竹子湖路幅有限，上山賞花民眾也可搭捷運後轉乘公車，捷運石牌站、北投站、劍潭站都有轉乘公車，25日將舉辦「2022竹子湖海芋季」開幕活動，活動豐富精彩，包含生態農園體驗、竹子湖生態人文導覽解說等。

產業局表示，民眾要了解竹子湖賞花交通懶人包及活動細節，可至台北饗樂趣臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1110312