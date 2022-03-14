活化雲林下崙海水供應系統 提升養殖區育成率

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雲林縣政府14日在口湖鄉下崙海水統籌供應系統舉辦開工動土典禮，農委會副主委陳添壽（前排右3）和雲林縣長張麗善（前排右4）和雲林縣養殖漁業發展協會等人參與，盼工程如期如質完工。中央社記者姜宜菁攝 111年3月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣口湖鄉青蚶養殖常因溝渠海水水質不穩，造成魚貨育成率低，農委會副主委陳添壽和縣長張麗善今天宣布活化下崙海水供應系統，未來供水量可達4萬噸，提高魚貨育成率。

雲林縣政府今天在口湖鄉下崙海水統籌供應系統舉辦開工動土典禮，陳添壽、雲林縣長張麗善和雲林縣養殖漁業發展協會等人參與，盼工程如期如質完工。

陳添壽接受媒體聯訪時表示，養魚第一要務就是要有好的水質，口湖下崙是水產養殖重鎮，希望能提升育成率及品質，此工程可讓養殖用水與排水分離，對養殖業非常有幫助。

陳添壽說，養殖業在面對極端氣候的極冷極熱狀況下，要存活非常不容易，未來生產區也會配合氣候變遷，再進行新型養殖結構改變，如推動室內養，也可以結合綠能改善。

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張麗善指出，下崙海水統籌供應系統分為2期工程，總經費新台幣近4億元，預估完工且營運3年後，用水量可達每天4萬公噸，除可活化下崙海水供應系統利用，提高魚貨育成率，也可增加青蚶約100公頃海水供應面積。

雲林縣養殖漁業發展協會青蚶養殖漁業生產區主委吳明聲提到，青蚶養殖戶需利用排水溝渠架設引水管線抽取海水，當遇到雨天，水質不穩定，間接影響到文蛤等魚貨育成率，因此他多年前提案，下崙海水供應系統延伸管線供給到青蚶。（編輯：郭諭儒）1110314