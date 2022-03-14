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台南市區忠義路向北延伸 預計2024年完工

2022/3/14 18:12
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府規劃將連結南區、中西區、北區的忠義路往北打通至公園北路，獲內政部營建署同意補助，加上地方配合款共新台幣2.3億元經費投入，預計2024年可完工通車。

台南市長黃偉哲今天與相關單位人員前往忠義路北端會勘，接受媒體聯訪表示，目前忠義路只能通行到公園南路，未來打通後可直達公園北路，雖然工程經費高，但可為北區和中西區居民在交通上帶來非常大的便利，效益也很高，希望工程能儘速完成。

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台南市工務局長蘇金安表示，忠義路為台南市區自健康路往北至公園南路的南北向重要道路之一，公園南路附近又是交通與觀光重要集結地，除需往北打通至公園北路並與周邊道路連結外，也將設置人行道設施，改善行人通行安全與交通分流效益。

蘇金安指出，忠義路往北延伸開闢計畫道路鄰近台南火車站，周邊緊鄰多處重要活動商圈、交通與文化觀光集結點，包括321巷藝術聚落、台南轉運站、總爺古街、台南公園及長興生態景觀公園等，完工後可分流西門路與公園路車流，也能提升周邊文化商圈觀光產業效能。（編輯：黃世雅）1110314

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