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高市中正運動場華麗轉身改建工程 預計113年完工

2022/3/15 14:58（3/15 15:50 更新）
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高雄市政府宣布，將把中正運動場從原本的封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、既有運動設施更新等，預計今年5月動工、民國113年完工。圖為完工模擬示意圖。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
高雄市政府宣布，將把中正運動場從原本的封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、既有運動設施更新等，預計今年5月動工、民國113年完工。圖為完工模擬示意圖。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）「中正運動場」在國家體育場、衛武營等建築落成後，地位漸被取代，市府宣布將把中正運動場從原封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、既有運動設施更新等，預計113年完工。

「中正運動場」位於中正一路與中山高速公路交叉處，市府今天舉辦「中正運動場華麗轉身成為Kaohsiung Highline」記者會，宣布將改建中正運動場，改建工程預計5月動工，113年完工。

根據市府規劃，中正運動場將從原封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、商業服務及既有運動設施更新等；未來中正運動場的看台將改造成為山丘，形成自然的運動場域，也成為市民的開闊公園空間。

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副市長林欽榮並表示，配合中正運動場改造，形塑整體運動園區，高雄捷運O9技擊館站土開大樓，將以「新運動樂活園區」為發展定位，運用空橋串連中正運動場，引入公共托育中心、運動中心設施等，預計112年第2季招商公告。

林欽榮說，現代人的都市生活中，健身、瑜伽、散步、騎自行車，甚至滑板、跑酷等極限運動，不僅是健康指標，更是一種浪漫生活美學；新時代的運動場，不只是劃定競賽場地，更應該是居民享受生活、創造美好回憶的場所。（編輯：陳仁華）1110315

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