城博會限定搭高鐵配水上觀展 暢遊基隆日夜美景

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基隆市政府與業者合作推出城市博覽會限定的水上觀展及高鐵假期遊程，市長林右昌（中）15日歡迎民眾提前預定安排，到基隆感受日夜美景。中央社記者王朝鈺攝 111年3月15日

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府與業者合作，推出城市博覽會限定的水上觀展及高鐵假期遊程，民眾只需上網預購，就能在4月22日至5月2日城博會期間，體驗基隆日夜美景。

基隆市長林右昌今天透過新聞稿表示，水上觀展及高鐵假期是城博會的2大亮點，高鐵公司首次專為基隆打造高鐵假期，從高雄左營或沿途各站出發到台北即可無縫轉搭國光客運直達基隆港，展開豐富又好玩的基隆之旅。

此外，還有全新的豪華客船從基隆港小艇碼頭直達正濱漁港色彩屋，旅客可從水上視角欣賞基隆地標、藝術展品、城市山海美景、浪漫光雕秀，還可以藉由全程導覽解說，感受基隆豐富及獨特的城市亮點及發展脈絡。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，台灣高鐵推出A、B兩套城博會限定遊程，遊程A包含高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+水上觀展遊程+和平島公園，以左營出發為例，期間限定每人新台幣2980元起。

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遊程B則包含高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+海科館（含藻樂趣基隆特色餐）+基隆嶼+展區接駁，每人3300元起，將於25日起在高鐵假期官網線上販售。

此外，曾姿雯說，水上觀展在城博會期間每日上午10時起，提供平日12航次、假日16航次服務，單程約30分鐘，17日下午2時起在KKday、Klook及雄獅旅遊等平台線上開售，4月15日前享早鳥優惠價400元，歡迎大家踴躍預約，體驗基隆水上旅遊的魅力。（編輯：黃世雅）1110315