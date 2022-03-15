振興公有零售市場 基隆市府推出歌廳秀

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為提振基隆傳統公有零售市場，基隆市府26日起將舉辦聯合促銷活動，並邀請藝人及歌手到場演唱與民眾互動，市長林右昌（左2）15日表示，盼藉活動讓傳統市場再度注入新活力，帶動消費人潮。中央社記者王朝鈺攝 111年3月15日

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）為提振公有零售市場，基隆市府將從26日起舉辦聯合促銷活動，邀請金曲歌王施文彬等人到傳統市場獻唱，上演市場歌廳秀，讓歷史悠久的傳統市場再度注入新活力，帶動消費人潮。

基隆市長林右昌今天透過新聞稿表示，基隆市的傳統公有零售市場在當地有著久遠歷史和無法取代地位，包含攤商與顧客間的人情味、便宜又大碗的貨品，還有許多隱藏版美食，一直都是市民採購食材及生活用品的好去處。

林右昌指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及消費習慣的改變，增加許多攤商經營壓力，但是其實還是有很多阿公、阿嬤非常喜歡到傳統市場消費，充滿人情味的市集應該要被看見，市政府希望透過活潑方式，讓傳統公有市場活躍起來。

市府產業發展處長黃健峰表示，公有市場聯合促銷活動預計將舉辦4場次，時間都是在週六上午，日期分別是3月26日調和市場、4月2日信義市場、4月9日成功市場及4月16日源遠市場，歡迎大家利用假期來基隆，支持在地公有零售市場。

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產業發展處指出，每場活動都會邀請藝人及歌手到場演唱與民眾互動，藝人卡司包含金曲歌王施文彬、尾音歌后于櫻櫻、活力女神小call、台灣本土劇演員藝鴒、冠志，及基隆在地唱將許志豪，還有知名網紅閃亮亮等。

此外，現場也將舉辦「10元買夠GO！」促銷活動，民眾能以新台幣10元的超優惠價格，買到超值限量好品，活動期間消費滿額還可領取摸彩券參加抽獎，有機會把除濕機帶回家。（編輯：李錫璋）1110315