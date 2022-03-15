南島民族論壇屏東舉辦 提升原住民國際能見度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣政府15日起一連3天舉行「2022南島民族論壇-原住民族土地在屏東」活動，縣長潘孟安（前右4）表示，期許未來能更貼近實務制定縣內原住民族土地政策，進而推升台灣原住民族的國際能見度與地位。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣政府今天起連續3天，在泰武鄉吾拉魯滋部落及霧台鄉舉行「南島民族論壇-原住民族土地在屏東」活動，縣長潘孟安期許推升台灣原住民國際能見度與地位。

活動一開始，由吾拉魯茲的祈福祭司進行祝禱，期望3天活動圓滿順利，接著青年會的成員們帶來「勇士舞」，展現力與美的交織融合。

潘孟安表示，前2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動只能取消，今年疫情舒緩，特別邀請美國在台協會高雄分處長禹道瑞、立委伍麗華等人共襄盛舉，還有原住民族領域專家學者、實務界人士及關心原住民族土地議題的民眾共同參與探討。

潘孟安說，南島民族最北的地點就是台灣，發源地就是在屏東，代表過去在大航海時代的文化遷徙、歷史背景，都值得我們去探索，期待透過這次論壇聽取國內外豐富的經驗，期許未來能更貼近實務制定縣內原住民族土地政策，進而推升台灣原住民族的國際能見度與地位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次論壇以原住民族土地為核心討論，第1天安排在吾拉魯滋活動中心進行「氣候變遷與國土計畫」的論壇；第2天在曾經受到莫拉克風災侵襲的霧台鄉阿禮部落，主要以「自然資源管理與經濟發展」為主題；第3天參訪霧台鄉吉露部落，並以「轉型正義與自治」為討論焦點，3天都邀請在地族人，或是專業人士進行分享。

今天到場參加的還有許多國外代表大使，包括奈及利亞駐華商務辦事處長阿麥德、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處代表康德銘、諾魯共和國大使館大使凱法斯及夫人愛黛兒，現場透過手機同步口譯APP。（編輯：黃世雅）1110315