南投補助換購電動機車 一般民眾最高2萬2300元

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南投縣環保局為鼓勵縣民加速汰換老舊機車，110年推出高額補助收成效，今年再擴大補助，換購電動機車補助一般民眾新台幣1萬2000元，是「目前」全國最高，縣府16日在記者會中宣布這項好消息。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣府持續鼓勵淘汰老舊機車換購電動機車，一般民眾可申請每輛最高2萬2300元補助，低收入戶最高4萬300元，是目前全國最高，預估1220輛受惠，縣民把握機會享補助。

南投縣政府環境保護局為鼓勵縣民加速汰換老舊機車，去年推出高額補助老車汰換為電動機車，年終統計南投縣申請電動機車補助成長率達62%，為全國第1名，今年擴大補助，換購電動機車補助1萬2000元是「目前」全國最高，縣府今天召開記者會宣布這項好消息。

行政院環境保護署常務副署長沈志修、南投縣政府祕書長洪瑞智、國民黨立法委員許淑華、縣府環保局長李易書與光陽機車、Gogoro睿能創意公司、宏佳騰機車、摩特動力機車、台鈴機車等廠商出席，眾人騎乘電動機車熱鬧進場，並在汰換電動機車補助支票簽名見證。

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洪瑞智致詞時說，南投縣政府努力推廣並積極加碼補助縣民汰換老舊機車，統計民國108年至110年已淘汰約4萬3000輛老舊機車，相當減少1/4的老舊機車數量，減少4627公噸碳排放，對於空氣品質改善有正面效益，考量老舊機車污染排放量較高，今年持續編列經費。

李易書表示，依車種不同，南投縣政府補助一般民眾最高1萬2000元、低收入戶最高3萬元，加上環保署補助最高3300元、經濟部工業局補助最高7000元，每輛最高有2萬2300元補助額，低收入戶最高可申請4萬300元補助金，預估今年可補助1220輛換購電動機車，即日起到年底受理申請，額度用完可能提前截止。（編輯：陳仁華）1110316