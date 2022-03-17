竹市議員李妍慧成立站點 募物資助烏克蘭

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民進黨新竹市議員李妍慧表示，一開始有收到一些市民朋友表達想捐物資到烏克蘭的心願，但苦於外交部管道較遠，不方便親送，因此她發起行動，作為新竹市民與外交部的橋梁；盤點完成後，她17日也親自將物資送至外交部。（李妍慧提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）俄烏戰爭造成烏克蘭難民流離失所，竹市議員李妍慧日前成立烏克蘭物資站，邀民眾集結物資，今天她將物資送至外交部援助烏克蘭，她說，新竹人用行動，展現對烏克蘭的支持。

民進黨新竹市議員李妍慧今天透過新聞稿表示，一開始收到一些市民朋友表達希望捐贈物資到烏克蘭的心願，但苦於外交部的管道較遠，不方便親送，因此，她發起行動，作為新竹市民與外交部的橋梁。

李妍慧說，沒想到她的貼文出去後，引起迴響，民眾自發性前來，捐贈各種物資，包含醫療口罩、毛毯、衛生用品、尿片、餅乾等。

李妍慧表示，物資已盤點完成，她今天也親自將物資送至外交部，現場人非常多，還有不少家長帶著孩子們，一同前來，也有志工在現場協助整理，展現台灣人的愛心。（編輯：張銘坤）1110317