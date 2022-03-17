新北修都計法施行細則 改善深開挖工安問題

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府城鄉發展局今天表示，都市計畫法新北市施行細則部分條文修正明天公告實施，其中，為改善建築基地地下深開挖的工安問題，遇特殊情況經申請後可放寬開挖率。

新北市城鄉局發布新聞稿指出，「都市計畫法新北市施行細則」第4階段共修訂15條條文，經行政院准予備案，將於3月18日公告實施。

新北市城鄉局長黃國峰表示，修正重點內容包括為改善建築基地深開挖而衍生相關工地安全課題，並配合市府建築基地透水保水政策，在與專家學者及相關公會研議後，獲得內政部同意。

他指出，若屬於特殊情況基地，經新北市都市設計及土地使用開發許可審議會審議通過後，開挖率得酌予放寬至建蔽率加20%，除可減少深開挖風險外，也可使建築基地地下室更具使用彈性。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁向中央社記者表示，地下深開挖易有地下水滲漏及鄰損等工安問題，基地內的開挖率依建蔽率換算，若以住宅區50%的建蔽率換算，開挖率可增加10%，達60%。

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他指出，若經申請審議通過，開挖率可增加20%，達70%，開挖深度也就相對減少，雖然地下室可能少挖1層，但可使用面積會變大，各項設施及停車的空間應用也會較有彈性。

他表示，此次修法還包括增訂行政法人利用非公有土地興辦公益性設施，得適用施行細則規定提高基準容積；增訂後院退縮，以提供廢汙水排水系統建置；統一建築基地綠化標準及調整需都市設計審議範疇；為促進私人捐建公益性設施多元化利用，修正及增訂公用事業受贈項目等相關內容。（編輯：戴光育）1110317