高市力拚防疫外交及城市交流 讓世界看見台灣

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市府近年在疫情期間，陸續致贈斯洛伐克、羅馬尼亞、帛琉等國防疫物資，力拚防疫外交。同時也加強透過視訊等方式與姊妹市及友好城市聯繫，透過城市交流，提升台灣國際能見度。

高市府行政暨國際處長項賓和今天接受中央社記者訪問表示，高市府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，陸續贈送防疫物資給許多國家城市，展現高雄的溫暖心意。

如109年致贈斯洛伐克布拉第斯拉瓦省、羅馬尼亞康斯坦察市30萬片及20萬片防疫口罩。去年捐贈聖文森及格瑞那丁1萬份快篩試劑，今年捐贈帛琉1萬800片醫療口罩、1440片N95口罩及2000份快篩試劑。

此外，高雄市目前有35個姊妹市及友好城市，橫跨歐、美及非洲、中南美洲等國家，其中帛琉科羅州是在去年疫情期間締結為姊妹市，另去年也與日本京都市簽署高雄協定書，承諾展開多領域友好交流。項賓和並透露，高市府今年也可望與加拿大溫哥華締結友好城市。

項賓和說，締結姊妹市或友好城市，要常保聯繫、具體交流才有意義，即使在疫情期間，市府也與各姊妹市及友好城市聯繫感情不中斷，持續透過視訊、贈送筆電或書本等物資、線上參展等方式進行交流。

高雄市與韓國釜山市去年締盟屆滿55週年，雙方共同於6月底至7月初舉辦紀念活動，相互於地標點燈慶賀，釜山市還特別在廣安大橋點亮「高雄加油」燈字。

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今年是高雄與熊本市、熊本縣締結三方友好交流協定5週年，日本友好城市熊本市市長大西一史今天還與高雄市長陳其邁視訊拜會，雙方期許後疫情時代加強產業、觀光及教育交流，也盼疫情趨緩後能恢復互訪。

台積電今年將在高雄及日本熊本設廠，大西一史也向陳其邁請教熊本該如何協助台積電員工適應當地生活。陳其邁說，地方政府應提供便利生活和交通的環境，而日本交通便捷、環境好、飲食習慣也類似，相信台灣人能很快適應。（編輯：謝雅竹）1110317