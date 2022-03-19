天慈愛心功德會助新北弱勢 三重發放895戶關懷金

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中華民國天慈愛心功德會19日在新北市三重區綜合體育館發放弱勢家庭關懷金。新北市社會局表示，非常感謝天慈功德會用心盡力，透過民間資源給予弱勢民眾及時關懷。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）中華民國天慈愛心功德會今天在三重區綜合體育館發放895戶、每戶新台幣3000元關懷金。新北市社會局長張錦麗表示，政府資源有限民力無窮，感謝社會資源給予弱勢及時的關懷。

中華民國天慈愛心功德會新北地區「點亮希望讓愛飛揚」愛心關懷公益活動今天在三重區綜合體育館集會堂舉行。活動中，理事長吳慶德表示，天慈功德會以緊急醫療、孤貧喪葬、急難救助及獎助學金等4大濟助志業為任務。

吳慶德說，天慈功德會是全國性社團，每年濟助全國弱勢民眾無數，近8年連續在新北三重地區舉辦「點亮希望讓愛飛揚」關懷活動，里長所提報的個案，都經志工前往訪視與嚴謹審查。

吳慶德表示，考量弱勢民眾受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，生活更辛苦，這次關懷金致贈對象包含弱勢邊緣戶，共發放895戶，每戶3000元關懷金。

張錦麗到場致詞指出，今年新北市社福預算雖已成長到264億元，但仍不足，非常感謝天慈功德會用心用力，透過民間資源給予弱勢民眾及時關懷。

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社會局表示，玉山菊元協會創辦人葛承澐今天結合社福專車、早療篩檢車、乳房及癌症篩檢車，到場為民眾服務；葛承澐也媒合樹林區天護宮致贈每戶白米。

社會局指出，民間資源可協助政府社福不足處，中華道家人文協會理事長張旖18日也捐贈捐贈奶粉給弱勢家庭兒童，協會連續4年下來已累積捐贈4800罐奶粉，受益兒童達3600人次，讓弱勢家庭的嬰幼兒可獲得溫飽及營養。（編輯：戴光育）1110319

中華民國天慈愛心功德會19日在三重區綜合體育館發送弱勢家戶關懷金，場外社福專車、早療篩檢車、乳房和癌症篩檢車等也到場為民眾服務。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月19日