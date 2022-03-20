縱谷客家第一庄粉紅秘境 吉安紅花風鈴木綻放

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮吉安鄉連貫永興村與稻香村，位於鐵道旁的鄉間小路「永豐路」，近日路旁紅花風鈴木盛開，綿延百公尺，吸引眾多鄉親與遊客拍照踩點，感受粉紅色花朵燦爛、滿溢浪漫氛圍。

永豐路旁開滿枝頭的粉嫩花朵映入眼簾，讓許多行經的民眾忍不住停下來欣賞，還有不少攝影愛好者拿出專業拍攝器材，捕捉怒放的燦爛花朵。現場民眾說，利用週末假期帶著全家大小一起來賞花，在美麗的花朵前不管怎麼拍都好看。

吉安鄉是花蓮縣客籍人口最多的鄉鎮，也是全國人口最多的「鄉」，全鄉約有8萬多人。

吉安鄉公所今天發布訊息表示，於2016年縱谷客家第一庄工程中，重塑永興社區整體營造，在永豐路栽植長達百公尺的紅花風鈴木，另也在2020年參與「建構城市花園綠美化競賽」，將鄰近道路旁畸零地，打造繁花錦簇的水車公園及輪胎公園。

如今盛開的風鈴木伴著水圳、水車與涼亭隨風搖曳，絡繹不絕的「追花者」，還有現場演奏薩克斯風的表演樂手，都成為春暖花開時節、繽紛吉安的最美麗風景。

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鄉長游淑貞表示，公所營造鄉內處處花園景觀，包括希望公園和公所旁的黃花風鈴木也現正盛開中，另外干城鐵道櫻花公園、初英驛公園蓮花生態池及北昌崇她玫瑰花園，都是鄉內賞花景點好去處。

游淑貞指出，營造鄉內綠美化景觀，不僅有清潔隊專責維護、修剪，也感謝各企業、社團、村長以及環保志工和鄉親們自發性的分工認養，歡迎民眾把握最後花期，前往一睹繁花盛開的美景。（編輯：黃世雅）1110320