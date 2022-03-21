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要市府提台中空污改善對策 民團不排除上街頭

2022/3/21 14:53（3/21 15:41 更新）
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台灣中社、台中市醫界聯盟、民進黨台中市議會黨團21日召開「搶救谷關空氣大作戰」記者會，痛批市長盧秀燕對空污改善毫無對策，要求市府提改善對策，否則不排除走上街頭。中央社記者趙麗妍攝 111年3月21日
台灣中社、台中市醫界聯盟、民進黨台中市議會黨團21日召開「搶救谷關空氣大作戰」記者會，痛批市長盧秀燕對空污改善毫無對策，要求市府提改善對策，否則不排除走上街頭。中央社記者趙麗妍攝 111年3月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台灣中社、台中市醫界聯盟、民進黨台中市議會黨團今天痛批市長盧秀燕以「市長換人，空氣換新」當選，但對空污改善毫無對策，要求市府提改善對策，否則不排除走上街頭。

台灣中社、台中市醫界聯盟、民進黨台中市議會黨團今天召開「搶救谷關空氣大作戰」記者會，痛批盧秀燕3年前喊「市長換人，空氣換新」當選，但3年來對改善空污卻無對策，還阻擋中火燃氣機組，近日才改口支持。

中華民國醫師公會聯合會秘書長林恆立說，他應環保署邀請巡迴校園上課，發現台中空污連小學生心中都有深刻印象，他出示小學生們的畫作，畫出對空氣污染的恐懼。

林恆立指出，搶救空品不分藍綠，他們也不是為任何政治人物背書，呼籲盧秀燕任期將至，盡速提出具體改善方案，否則不排除走上街頭，發動更大力量，甚至市長換人做。

台中醫界聯盟理事長陳芳英表示，她從事預防醫學25年，發現空污不只造成肺癌，更嚴重影響健康，政府必須設法改善空污，搶救下一代。

台灣中社前社長廖宜恩指出，本身是空污受害者，2年來動了2次肺腺癌手術，他很幸運早期發現，但同事跟親家發現時已末期，化療幾年後就走了。

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民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，盧秀燕在就職典禮上，贈送谷關空氣瓶，當時是一大亮點，如今卻成為污點；市議員陳淑華、張耀中要求市府針對空污改善提出對策，維護市民健康。

台中市政府發布訊息回應，市府並未阻擋中火燃氣機組興建，而是明確「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」；對於台電日前表示願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，這表示市府及市民過去10幾個月強力發聲有效，持續爭取。（編輯：陳仁華）1110321

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