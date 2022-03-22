屏東林邊溪伏流水順利接管 每天供水1萬噸

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣政府建置伏流水工程，林邊溪伏流水設施已順利將水平式集水管埋設接管，縣府表示，完工後每天至少供應1萬噸水量。

縣府自籌財源建置伏流水工程，委託專業廠商調查規劃，選定縣管河川林邊溪沖積扇扇央區建功堤防（地下水湧出區）建置1處伏流水示範場址，目前伏流水施工已進入尾聲，縣長潘孟安今天至工地關心最新進度。

縣府新聞稿表示，除了已完成寬口集水井結構外，昨天已順利將水平式集水管埋設接管，未來裝設相關抽水機電設施即可取用伏流水，每天供應至少1萬噸的水量。

縣府表示，已要求台灣自來水公司儘速趕辦串聯林邊溪伏流水開發與自來水供水系統的配套工程，期能儘早增援鄰近地區穩定供水。

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縣府表示，屏東縣自來水普及率於民國109年底已突破6成，110年底達到63%，普及率及用水需求持續增長中。

縣府指出，伏流水資源開發方式相較於一般傳統規模的水利構造物具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾較潔淨、豐枯水期都能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點，為國內未來多元水資源開發技術的重要發展方向。（編輯：唐聲揚）1110322