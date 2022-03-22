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因缺水、疫情休館近1年 竹南鎮立游泳館重新開幕

2022/3/22 19:20（3/22 20:01 更新）
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苗栗縣竹南鎮立游泳館接連受水情及疫情影響，自110年4月起休館，公所考量疫情缺緩，22日重新開幕，由公所自行營運1年。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月22日
苗栗縣竹南鎮立游泳館接連受水情及疫情影響，自110年4月起休館，公所考量疫情缺緩，22日重新開幕，由公所自行營運1年。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月22日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣竹南鎮立游泳館接連受水情及疫情影響，委外業者與鎮公所終止經營合約，自110年4月起休館；公所考量疫情趨緩，今天重新開幕，由公所自行營運1年。

竹南鎮公所透過新聞稿表示，竹南鎮立游泳館是縣內各鄉鎮公立游泳池率先恢復營運的室內泳池，為慶祝睽違近1年重新開放，推出開幕慶優惠，今天起至4月30日，除套票及年票外，各式票價全面5折優惠，鎮民再享額外8折優惠。

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竹南鎮公所指出，鎮立游泳館連續2年受缺水危機及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致委外經營業者評估收益損失，與公所終止經營合約，去年4月1日起休館至今，考量鎮內游泳人口眾多，且疫情趨緩、疫苗施打率劑已提升，決定由公所自行營運1年以為民服務。

公所表示，鎮立游泳池不僅是縣內少有的50公尺標準泳池，各式溫水SPA水療池、兒童池、烤箱、蒸氣室、冷水舒壓池等設施皆正常運作，是竹南、頭份地區最具規模的游泳池，目前鄰近的頭份市立游泳池整修封閉中，歡迎熱愛游泳民眾多加利用。（編輯：張銘坤）1110322

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