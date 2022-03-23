無人接班改善成本高 彰化559家工廠未申請納管

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）低污染違章農地工廠納管期限至21日止，彰縣府統計有7914家工廠申請納管，559家未提申請的工廠多為微型工廠，考量經營者年紀大，沒人接班及改善成本高，因此放棄申請。

為解決農地工廠問題，立法院三讀修正通過工廠管理輔導法，明定民國105年5月19日前於農地設立的工廠，2年內申請納管、3年提改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，而納管申請期限為今年3月19日，不過遇到週六，依法順延至3月21日。

彰化縣經濟暨綠能發展處統計確認，全縣有7914家工廠申請納管，另有559家工廠應納管，未在期限前提申請，未提申請的工廠多為6人以下的微型工廠。

經綠處人員今天告訴中央社記者，未提申請的微型工廠大多數是傳產中被列為夕陽產業的模具或製鞋工廠，經營者年紀大，下一代又不願接班，考量改善成本太高，因此決定放棄申請。

經綠處指出，未申請納管的工廠只能遷廠或關廠，後續將清查；至於已申請納管的工廠中，有2000多家資料不全，縣府通知業者6個月內補正文件，完成納管手續。（編輯：郭諭儒）1110323