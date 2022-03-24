新北大都會公園海世界水樂園 4月3日熱鬧開玩

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新北市政府在新北大都會公園打造以海洋生物為主題的「海世界水樂園」，預定於4月3日開放使用。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府去年7月在新北大都會公園打造以海洋生物為主題的「海世界水樂園」，但受疫情影響未開放，隨著疫情穩定，將於4月3日開放使用，為親子同樂增新去處。

新北市高灘地工程管理處發布新聞稿，位於二重疏洪道的新北大都會公園，繼打造以台灣特色動物為主題概念「熊猴森樂園」後，再以台灣周邊海洋生物為主題設計興建「海世界水樂園」，將成為親子同遊最佳去處。

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高灘處長謝俊隆表示，海世界水樂園於去年7月完工，因受到疫情影響而無法開放，由於現在疫情穩定，經過嚴謹評估後，決定4月3日開放使用，將是4月4日兒童節前給孩童最好的禮物。

高灘處表示，海世界水樂園佔地1500平方公尺，園區設施依台灣特色水中生物打造綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施，讓親子到此消暑又好玩，還可以在親水過程中認識台灣特色水中生物。（編輯：方沛清）1110324