玉興橋拓寬工程地震受損 工期初估將延5個月

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮323地震造成台9線花蓮玉里玉興橋拓寬工程預力梁震垮，蘇花改工程處今天指出，經盤點後32支預力梁都要重做，舊橋結構無受損，已恢復通車，預計工程將延後5個月。

23日凌晨1時41分花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強，至今大小餘震不斷。

國民黨籍立委傅崐萁今天視察花蓮南區災情，包括台9線玉興橋、玉長公路崩坍處及六十石山農路等處，交通部次長祁文中、公路總局副局長林聰利等人同行。

玉興橋橫越秀姑巒溪，目前由蘇改處施工拓寬兩側，蘇改處長李宗仁現場簡報指出，上週六剛完成吊放預力梁作業，雖已依規定設置臨時斜撐及水平支撐等連結防落設施，因地震震度太強，導致臨時性支撐系統損壞，28支預力梁傾倒掉落。

李宗仁指出，經橋梁結構檢查，確定32支預力梁都要拆除重做；舊橋結構沒有受損，昨天趕工修復後於晚間10時恢復通車。

李宗仁表示，現場預計26日清理完畢，因強震導致災損約新台幣5000萬元，原訂111年7月18日竣工，有可能會延誤5個月，目前正與保險公司協調天然災害理賠。

傅崐萁指出，專家學者推測，台灣可能將進入地震活躍期，呼籲施工單位應全面檢視重大公共工程、橋梁全面檢視，因應未來可能再有天災，做好最完整準備，將傷害降到最低，希望玉興橋只是單一偶發事件，受損部分盡快施工完成。

祁文中表示，將重新檢視新橋結構是否符合未來耐震，因應可能增多的地震頻率考量調整施工程序，通案性檢討所有接近地震帶的公共工程耐震補強。

祁文中說，未來要考慮落在板塊交界處附近的工地，施工須做特別考量，也和公路總局討論，將於1週內盤點工地狀況，提出行動方案。（編輯：陳仁華）1110324

花蓮323地震造成台9線花蓮玉里玉興橋拓寬工程預力梁震垮，蘇花改工程處盤點32支預力梁都要重做，目前正在清除掉落的預力梁。中央社記者張祈攝 111年3月24日

花蓮323地震造成許多災情，國民黨立委傅崐萁（左2）24日與交通部次長祁文中（左）視察花蓮南區災情。中央社記者張祈攝 111年3月24日