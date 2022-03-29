盼提升載運量 斗六101、102號公車調整路線通車

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雲林縣工務處運用數據分析，改善斗六市區101、102號公車路線，從單向順行環繞改雙向對開、增加熱門站點，以提升載運量，雲林縣長張麗善（右2）29日試乘，提醒民眾可使用電子票證免費搭乘。中央社記者姜宜菁攝 111年3月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣工務處用數據分析，改善斗六市區101、102號公車路線，從單向順行環繞改雙向對開、增加熱門站點，以提升載運量，雲林縣長張麗善今天試乘，籲民眾善用電子票券免費搭。

根據雲林縣府工務處統計，雲林縣市區公車運量每年平均近30萬人次，2018年實施電子票證免費搭乘後，成長近4成、約41萬人次，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，運載量略降低。

工務處分析，年長者和學生為主要客群，為讓公車路線更貼近民眾日常使用，此次汰除運量低的站點，並視離、尖峰時段及各族群使用習慣，重新調整路線。

雲林縣長張麗善試乘時表示，縣府投入新台幣7200萬元採購6輛低底盤無障礙電動公車，上下車門不設階梯，方便乘客安全踩踏，每輛公車可坐28人、站立19人，另設輪椅停泊空間及無障礙斜板。

張麗善說，電動公車每行駛100公里可減少67公斤的碳排放量，預估101、102號公車路線1年約減量12萬公斤碳排放，乘車資訊會公告在縣府官網，也可至雲林客運查詢及掌握公車動態。

雲林縣工務處運輸管理科長陳怡燕指出，101、102號公車從單向順行環繞改為雙向對開，同時增加雲林科技大學、環球科技大學、斗六棒球場等熱門站點，更貼近民眾生活。

雲林市內公車有6條路線，除斗六市區101、102外，還有高鐵雲林站到斗六、元長到高鐵站、高鐵站到北港及斗六到草嶺，民眾持電子票證可免費搭乘。（編輯：郭諭儒）1110329