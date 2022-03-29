展望永續觀光 徐榛蔚盼花蓮為深度旅遊基地

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「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」29日起一連3天在花蓮舉行，台北市旅行公會理事長駱炫宏（右起）、交通部觀光局企劃組長吳潔萍、花蓮縣長徐榛蔚、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐出席開幕。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」今天起一連3天在花蓮舉行，縣長徐榛蔚歡迎全國旅遊業者以花蓮為深度旅遊基地，適宜發展低碳旅遊、香氛旅遊及高齡友善旅遊。

花蓮縣觀光協會、台北市旅行公會、台灣旅行業國民旅遊發展協會攜手，今天在花蓮縣台灣原住民文化館舉辦「2022太平洋國旅觀光高峰論壇」，連續3天行程還有分組研討、媒合會和踩線特色遊程，來自全台觀光產業及各地旅行業者約500人參加。

論壇中由花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、台北市旅行公會理事長駱炫宏、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建共同簽署合作備忘錄，將以永續觀光為目標，促進在地觀光永續旅遊，透過公私部門協力相互提供資源與協助，加深與在地業者合作，共同帶動整體觀光產業永續發展。

徐榛蔚致詞表示，花蓮縣政府積極推廣縣內低碳旅遊，以及「三軸三心」等國土計畫行動綱領，將花蓮打造為台灣的有機首都，進一步成為台灣人心目中的綠洲。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，協會大力響應交通部觀光局全力推動觀光產業發展並配合年度推動的漫遊年主題，藉舉辦全國性觀光產業論壇、觀光產業商圈媒合會及小鎮漫遊踩線活動，希望結合全國觀光產業，帶動區域與地方經濟繁榮，促進全國所有觀光產業全面升級。

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為因應旅遊市場變化，透過此次結合產官學共聚一堂交流、研討，結合旅遊業相關產業的專業人力與政府相關資源，擴大國內旅遊、活絡台灣觀光市場及經濟，創造最大利益。

花蓮縣觀光協會說明，除今天在花蓮原民文化館論壇之外，還安排在花蓮縣立中正體育場有廠商媒合會、在東華大學舉辦分組研討，並規劃太魯閣線、市區小旅行、花東縱谷旅遊、東海岸之旅等8條路線遊程。（編輯：謝雅竹）1110329

花蓮縣觀光協會主辦「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」，29日起至31日在花蓮舉行，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐（右起）、花蓮縣長徐榛蔚、台北市旅行公會理事長駱炫宏、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建會中並簽署合作備忘錄。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日