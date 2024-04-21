傅崐萁推150億元重建條例 台灣東社陳財能堅決反對

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）國民黨立委傅崐萁推動403震災重建條例，編列特別預算150億元支應災民救助；台灣東社發言人陳財能認為是拿全民納稅錢來續行傅崐萁「恩惠政治」，堅決反對此提案。

403強震重創花蓮，逾百棟（1900多戶）紅黃單建築物須處理，花蓮縣政府重大災害捐款專戶累計至今天下午入帳捐款金額為新台幣4.3億多元，加上衛福部轄下公設財團法人賑災基金會募款約11.3億多元，共約15.6億多元，遠不及2018年0206強震花蓮縣政府募款27.4億元。

國民黨立法院黨團提出403震災重建條例草案，國民黨團19日提逕付二讀、民進黨團提改交6委員會聯席審查；經表決，在國民黨、民眾黨立委投下贊成票下逕付二讀。

花蓮縣長徐榛蔚今天率縣府團隊，與立法院國民黨團總召傅崐萁召開「403震災重建條例二讀」聯合座談會，聆聽受災戶及各產業需求，並呼籲中央儘早完成三讀，以推進震災重建工作，振興花蓮。

徐榛蔚感謝全國各地對花蓮的關心與慷慨捐款，她指出，目前共有54棟紅單戶及58棟黃單戶，部分房屋可進行修繕，但對於威脅公共安全的樓房將進行強制拆除，9棟須強制拆除，後續不論是原地或異地重建，將會積極與受災戶溝通。

徐榛蔚說，此次0403地震災情比0206地震更為嚴重，涉及約2000戶紅黃單，對於災民生活影響更加深遠，還有罹難者及傷者津貼須支應，希望中央政府啟動重建特別條例，提供更多支援。

縣府已啟動中繼安心屋登記，目前已有283戶登記，感謝慈濟與縣府合作興建中繼安心屋。

傅崐萁表示，0403地震發生至今，整個災區已逐步拆除損毀建築，並全力辦理安置災民作業，包括中繼安心屋、依親等安置方案；立法院也正式推動403災後重建條例，希望藉由150億元挹注支持所有受災地區重建。

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對於重建條例，陳財能告訴中央社記者，0403花蓮地震，由於部分民眾不信任傅崐萁、徐榛蔚夫妻貪婪政治行為，因此善款銳減；但是傅崐萁卻拿全民納稅錢來繼續他的「恩惠政治」，竟利用國會多數強行要通過150億元特別預算重建條例，紅、黃單建物的重建要全民買單，難道以後花蓮不會再有地震天災嗎？

2018年0206強震縣府以善款約10.2億元支應倒塌3棟住宅190戶居民，當時花蓮市雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星3棟大樓倒塌，縣府使用善款推出異地重建、領取重建救助金兩方案，選擇異地重建方案住戶有43戶，縣府使用善款約1.6億元，在新城鄉北埔村異地重建，取名「梧桐寓所」於2021年10月落成；另有147受災戶選擇領取重建救助金，每坪換算約15萬元，使用善款約7.5億元。縣府再用善款約1.1億元依當年土地公告現值價購雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿3棟倒塌大樓受災地。（編輯：陳仁華）1130421