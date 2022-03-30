老智慧新工法 林邊溪伏流水工程效法百年二峰圳

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屏東縣政府水利處30日指出，縣府師法二峰圳，在林邊溪餉潭大橋至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，減少對環境生態衝擊且善用水資源，成為全國首個由地方政府自籌經費開發伏流水水源例子，相關工程目前已近尾聲，預計6月完工。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月30日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東縣政府施作的林邊溪伏流水工程將於6月完工，水利處長江國豐今天表示，林邊溪伏流水工程是師法百年二峰圳建置的伏流水工程，前世今生都在屏東。

林邊溪伏流水工程目前施工已進入尾聲，21日屏東縣長潘孟安到工地關心進度，並為集水管鎖上最後1顆螺絲釘，後續裝設相關抽水機電設施即可取用伏流水，初步評估枯水期至少擁有1萬噸、豐水期接近6萬噸蘊藏量。

水利處今天召開記者會，江國豐表示，伏流水的前世今生都在屏東，1922年日治時代台糖公司由日本工程師鳥居信平在林邊溪上游設計二峰圳，保存伏流水灌溉供水，迄今百年仍源源不絕。

江國豐說，一世紀後屏東縣政府效法二峰圳，在林邊溪餉潭大橋至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，減少對環境生態衝擊且善用水資源，成為全國首例由地方政府自籌經費開發伏流水源。

「伏流水技術早在百年前二峰圳就有，現今是老智慧新工法，讓水資源可以獲得更好的運用」，江國豐指出，伏流水工程透過地層介質過濾，水質潔淨，且豐枯水期都能穩定取得水源量 ，施工期間短、建造經費較低、具永續性，沒有一般水庫泥沙淤積的問題。

江國豐說，林邊溪伏流水工程只要將取用的水經過輸水管，送到台水的林邊淨水廠，就能與牡丹水庫供水系統結合，原本供水區每天至少可增加1萬噸供水量，如以一家4口每天用水量1噸計算，可供應1萬個家庭使用。

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江國豐表示，林邊溪伏流水工程後，縣府將進一步開發高屏溪伏流水，場址擇定九如地區，未來完工可供應屏北地區及日後高鐵特定區產業相關用水。

潘孟安昨天也在臉書表示，去年全國遭遇長期乾旱，屏東是西部唯一正常供水的縣市，就是因為百年前建置的伏流水，及大潮州人工湖的水銀行發揮作用，再次證明伏流水不做會後悔，「林邊溪伏流水示範場址」預計6月底完工，未來更預留延管空間，最大能到每日10萬噸集水量。（編輯：郭諭儒）1110330