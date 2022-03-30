頭份公辦民營幼兒園原業者解散 擬重招標續營運

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苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園受託業者糖葫蘆文教基金會因捐助財產未達最低額度，設立許可被公告廢止解散，183名幼童恐被迫轉學安置。市公所30日晚間舉辦家長說明會，公所將重新辦理委外招標，找到業者續辦營運。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園受託業者糖葫蘆文教基金會設立許可遭公告廢止解散，183名幼童恐被迫在學期中轉學安置，公所今晚舉辦家長說明會，將重新招標，力求無縫接軌延續營運。

頭份市公辦民營幼兒園自民國94年由糖葫蘆文教基金會得標承攬營運，10餘年來辦學績效評鑑及教學品質穩定；然而基金會受疫情影響，捐助財產未達最低額度，遭教育部依財團法人法廢止設立許可，並經法院公告解散登記，公所與基金會原本決議4月底終止幼兒園營運，引發家長及員工錯愕恐慌。

因攸關幼兒園183名學童及28名員工的安置及工作權問題，頭份市公所晚間在公所中山堂舉辦家長說明會，縣府教育處長葉芯慧、糖葫蘆文教基金會董事長陳海宇、苗栗縣議會議長鍾東錦及在地多名議員和頭份市民代表會主席温俊勇等人均到場關切，朝「原校原地」就讀方向，商議解套之道。

會中達成共識，將由頭份市公所依採購法流程，重新辦理委外招標，找到業者續辦營運。

葉芯慧指出，頭份市公所要尋覓承接（法）人經營幼兒園，須在合乎各項法規情形下辦理，建議於4月1日前備妥採購文件上網招標公告，使幼兒園後續營運能無縫銜接軌。

頭份市長羅雪珠表示，會與公所團隊積極研議招標事宜，並在符合法規的前提下讓幼兒園繼續經營，讓幼兒安心上學，並保障教職員工的工作權益。（編輯：陳清芳）1110330