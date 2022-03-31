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嘉義市鐵高車站工程動土 拚114年底營運通車

2022/3/31 17:40（3/31 17:51 更新）
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嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，鐵道局長伍勝園對未來夜間施工可能會造成噪音、環境等問題鞠躬道歉，請居民多多包涵。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，鐵道局長伍勝園對未來夜間施工可能會造成噪音、環境等問題鞠躬道歉，請居民多多包涵。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」今天舉行動土祈福典禮，目標114年底營運通車，交通部政務次長胡湘麟等人盼完工後達成都市縫合促進發展。

「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」今天動土祈福典禮，胡湘麟、鐵道局長伍勝園、民進黨籍立委王美惠、嘉義市長黃敏惠和嘉義縣副縣長劉培東等人出席見證，正式宣告嘉義市進入鐵路高架化工程。

胡湘麟致詞時表示，今天動土典禮代表高架工程進入到另一個里程碑，目前進度已完成40%，大家可以期望鐵路高架化後帶來嘉義市的改變，相信對都市發展、民眾生活都會有很大影響，也希望後續相關工程，鐵道局和市府一起努力，在工程期間減低民眾不便。

交通部鐵道局中部工程處長江富志簡報時說明，工程經費約新台幣71.2億元，工程範圍包含嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線平面車站等3座車站工程，其中嘉義車站將改建為2島式1岸壁式月台共5股道的高架車站，同時保留及再利用嘉義舊站、森鐵月台等設施，成為新舊共存的都市門戶特色。

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由於台鐵列車白天正常運行，鐵路改建期間，許多工程項目要趁著夜間火車停駛的時間才能施工，伍勝園和王美惠對於未來施工可能會造成噪音、環境等問題，2人鞠躬道歉，請居民多多包涵。

黃敏惠提到，鐵路高架化絕對不僅限於把鐵路抬高，更重要的是透過都市更新去縫合城市，市府推動新三鐵共構—嘉義大車站計畫，透過縫合城市提升公共運輸服務品質，滿足市民的需求，並整合各種交通資源，為嘉義市未來長遠發展奠定基礎。（編輯：謝雅竹）1110331

嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，交通部政務次長胡湘麟（左3）、嘉義市長黃敏惠（右3）與民進黨立委王美惠（右2）等人出席。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，交通部政務次長胡湘麟（左3）、嘉義市長黃敏惠（右3）與民進黨立委王美惠（右2）等人出席。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，交通部政務次長胡湘麟（前中）、嘉義市長黃敏惠（左4）等人出席見證，盼工程如期如質完工。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
嘉義市區鐵路高架化計畫「嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站」31日舉行動土祈福典禮，交通部政務次長胡湘麟（前中）、嘉義市長黃敏惠（左4）等人出席見證，盼工程如期如質完工。中央社記者姜宜菁攝 111年3月31日
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