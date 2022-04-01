遭控詐領助理費 林穎孟公開帳戶強調未拿錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北1日電）無黨籍北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢日前諭令交保。林穎孟今天表示，沒拿助理費，面對有心人不實指控、抹黑，會堅強捍衛自己，懇請檢察官查明真相，並公開帳戶明細。

林穎孟被控詐領助理費，台北地檢署3月22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，約談林穎孟等3人。檢察官複訊後，23日凌晨諭令林穎孟新台幣100萬元交保。

林穎孟今天接受媒體聯訪表示，議會是直接把薪水發給助理，自己沒拿錢，沒有把任何助理費放入口袋，不知道怎麼證明不存在的事，所以決定公開帳戶明細，證明自己沒貪任何費用。

林穎孟指出，至於葉姓及郭姓前助理是自己重要工作夥伴，且有工作業務，非人頭助理，如今受這樣折磨，覺得抱歉、心痛。

她說，這一週與律師調閱過去資料，手上有證據可還原事實，礙於現在司法偵查，不能被誤會為妨礙偵查，因此暫不提出，認為此事件是有特定人，提供錯誤資訊給檢調。

林穎孟表示，至今仍無法理解，從政是用熱忱真正做事，不懂為何有人想花心思及時間傳遞這種錯誤資訊，並誤導他人。

她說，當任議員絕大部分時間都在工作，收入支出單純，因為是第一屆議員，根本沒時間且來不及做市民服務，怎麼可能有時間賺這種莫名其妙的錢？

林穎孟指出，相信日後越來越多證據能還原真相、還自己清白，沒拿錢就是沒拿錢，且沒貪任何助理費，面對有心人不實指控和抹黑，會堅強努力捍衛自己，懇請檢察官能查明真相，相信司法公正中立。（編輯：李錫璋）1110401