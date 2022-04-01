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「台灣祭」開唱 250名警力結合緝毒犬維安

2022/4/1 16:41（4/1 16:46 更新）
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屏東縣政府打造全新墾丁獨立音樂品牌「台灣祭」1日開唱，恆春警分局指出，因應大規模排場及遊客人潮，共集結250名警力，於活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊緝毒犬等，將針對舞台會場執行安全維護。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月1日
屏東縣政府打造全新墾丁獨立音樂品牌「台灣祭」1日開唱，恆春警分局指出，因應大規模排場及遊客人潮，共集結250名警力，於活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊緝毒犬等，將針對舞台會場執行安全維護。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣政府打造全新墾丁獨立音樂品牌「台灣祭」，邀請張震嶽、玖壹壹、滅火器等百組樂團，今起3天在大灣遊憩區開唱，因應人潮，警方投入250名警力、緝毒犬維安。

屏東縣政府警察局恆春分局今天發布新聞稿指出，因應大規模排場及遊客人潮，集結屏東分局、東港分局、潮州分局等共計250名警力活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護。

恆春分局表示，除舞台四周全程蒐證外，規劃警力在會場周邊及車輛聚集停放處所規劃步巡方式巡邏，防制可能發生藉酒滋事、擅脫衣褲、竊盜、吸毒情形等違法失序行為，現場並規劃分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法。

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另外，結合監理站與環保局等單位，組成聯合稽查小組，在活動期間加強稽查改裝車輛；活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，結合警力共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭告訴中央社記者，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），居家隔離或簡易者、自主健康管理者、有呼吸道或發燒異常狀況者，均不得參加；呼籲入場民眾必須落實實聯制、全程配戴口罩、禁止邊走邊吃。（編輯：黃世雅）1110401

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