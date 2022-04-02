台東疫情減緩 綠島連假首日估湧入逾3千人

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東本土疫情減緩，今天清明連假首日，上午進入綠島、蘭嶼客輪每班旅客逾8成，業者估今天進入綠島遊客超過3000人；多良火車站也出現人潮，為今年的旅遊季帶來好彩頭。

今天清晨6時許，台東富岡港就擠滿了人潮，趕搭7時往綠島、蘭嶼的客輪，遊客以年輕人居多；因短時間遊客分不清要搭那艘船，搭船秩序出現混亂。

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，從3月27日至4月2日台東累計17例，觀光業者擔心影響旅客出遊意願。不過，昨天台東出現加零，疫情趨緩，今天連假首日包括綠島、蘭嶼、多良火車站、金城武樹等知名景點都出現人潮。

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「很久沒有這種人潮了」客輪業者李數奼接受中央社記者電話訪問，上午進入綠島、蘭嶼的船班，每班搭船率都超過8成，甚至客滿，今天會有17班船次進入綠島，估算逾3000名遊客，「4月開始進入觀光旺季，首波連假就帶來好彩頭」。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌表示，連假首日南迴公路車流比以往例假日多，但都維持順暢，警方在多良火車站等觀光景點均有管制和分流措施。（編輯：黃世雅）1110402

清明連假首日，客輪業者表示，2日上午進入綠島、蘭嶼的船班，每班搭船率都超過8成，甚至客滿，2日會有17班船次進入綠島，估算會有逾3000名遊客。中央社記者盧太城台東攝 111年4月2日

清明連假首日，2日上午進入綠島、蘭嶼客輪每班旅客逾8成，業者估進入綠島遊客超過3000人。中央社記者盧太城台東攝 111年4月2日