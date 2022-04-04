非科班刑警辦案屢建功 拚上榜首續精進

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市警六分局偵查隊最年輕的小隊長劉東益雖非警大科班出身，但以拚命三郎精神多次偵辦刑案建功，今年報考警大警佐班第一類以榜首錄取，盼繼續挑戰不同領域警務工作。

劉東益告訴中央社記者，大學畢業後通過警察特考進入警界服務，這次針對考試認真準備3個多月，每天抽空看書2、3小時。能成為榜首可能與平日工作積分還不錯有關，雖然先前一直從事刑案偵辦工作，但這次決定換跑道報考不同領域，盼為自己未來創造更多機會與可能性。

中央警察大學警佐班第42期第1類考試3月底放榜，台南市政府警察局第六分局偵查隊有劉東益、偵查佐楊政霖2人上榜。劉東益還是榜首，六分局上午特地在大門口貼出紅榜祝賀，也希望成為其他同仁規劃進修、升遷典範。

六分局新聞稿指出，39歲的劉東益是六分局偵查隊最年輕小隊長，在同仁和長官眼中永遠充滿拼命三郎幹勁，多次在偵辦刑案時建功。今年2月曾有歹徒持槍瞄準腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，當時就是劉東益在第一線不斷溫情喊話，再趁勢與其他同仁合作一擁而上，成功奪槍化解危機。

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六分局指出，楊政霖是偵查底蘊深厚的緝毒幹探，假日常不斷監聽錄音檔至三更半夜找尋破案契機，曾將1件毒品案往上溯源，連續追至第6層藥頭，讓負責指揮的檢察官大為讚賞。

第六分局長許敏能表示，兩人從警經歷都超過10年，平日兼顧家庭、工作外，勤餘還捧書認真備試，證明每天走一小步，日積月累就會有明顯不同，也以此期勉每名員警在治安工作上持續努力。（編輯：孫承武）1110404