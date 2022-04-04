議員批明倫社宅淹水 北市府：人為蓄意觸動消防系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市議員陳怡君4日指出，明倫社會住宅地下室兩層樓大淹水，水灘、裂縫處處可見，質疑是否偷工減料；台北市政府都市發展局表示，是人為蓄意觸動消防系統所致。（陳怡君提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）民進黨台北市議員陳怡君今天指出，明倫社會住宅地下室兩層樓竟然大淹水，水灘、裂縫處處可見，質疑是否偷工減料；北市府都發局表示，是人為蓄意觸動消防系統所致，狀況已排除。

陳怡君發布新聞稿表示，今天接獲民倫社宅住戶陳情指出，今天上午8時30分許要到地下停車場取車時，沒想到一出電梯口就猶如經過水濂洞，不但雙腳陷入水灘，頭頂也被牆裂縫隙所滲出水滴滴濕，痛斥有夠離譜。

她指出，明倫社宅啟用迄今已1年多，且造價耗資新台幣數十億元，台北市長柯文哲當時還自豪說明倫社宅規格就是豪宅；但明倫社宅地下停車場B1、B2今天上午竟然大淹水，停車場內多處小水灘，漏水也造成天花板多處裂縫，簡直就是地下小水池。

陳怡君說，有目擊者稱是因有民眾觸及消防系統才導致啟動灑水所致，是否代表停車場設計不良，且B1、B2淹水後仍需4名工作人員清理3小時，卻仍積水未退，可見地下室排水不良，並質疑B1淹水卻造成B2天花板多處牆壁裂縫，是否有偷工減料的嫌疑。

她怒批社宅不漏水很困難嗎，質疑社宅啟用前的驗收過程是否出問題，呼籲北市府應儘速查明清楚。

對此，都發局下午也透過新聞稿表示，明倫社宅今早發生連續火警警報觸發情形，社區保全確認無火災情形後，因警報仍連續密急發報，保全立即配合監視系統發現是由社區外不明人士進入公共區域，並刻意按下消防箱火警鈴、蓄意手動開啟泡沫撒水開關。

都發局指出，保全除第一時間報警，並配合警方於現場抓到疑似精神不穩定的可疑人士外，現場也已加派人力協助清掃並盤點損失。

同時，針對這次事件導致地下室B1消防泡沫撒滿地，並順車道及樓板滲流到地下室B2，都發局已於上午11時許完成現場清潔及設施設備復歸。

都發局說明，目前整起事件狀況都已排除，地下室無下雨滲漏情形，後續清點損失後將向肇事者申請求償。

另，關於局部滲漏情形，都發局也將督導施工廠商儘速完成修繕，以維住戶權益和確保居住品質。（編輯：陳仁華）1110404