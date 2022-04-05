清明連假首2日屏東南下車流 比去年同期少1萬輛

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屏東枋寮警分局5日表示，統計分析今年清明連假車潮，首日南下整天車流為3萬7000餘輛次，第2天南下整天車流量僅2萬7000餘輛次，兩天總計車流量6萬4000多輛次，明顯比110年同期少了將近1萬輛次。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月5日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）清明連假最後一天，屏東警方統計南下恆春半島與前往台東車流，頭2天共6萬4000多輛次，比去年同期少近1萬輛次。另外，今天因台9線草埔段邊坡坍方，封閉北上車道。

屏東縣政府警察局枋寮分局新聞稿指出，台9線439公里處下草埔路段有邊坡坍方情形，暫封閉北上車道施工，南下車道採單線雙向輪放通行。

警方指出，今天預估北上車流會出現在下午2時至晚間8時之間，將視車流狀況實施調撥及分流措施，呼籲駕駛多利用替代道路行駛，避開水底寮車多路段。

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枋寮警分局表示，統計分析清明連假車潮，第1天南下整天車流為3萬7000餘輛次，第2天南下整天車流量僅2萬7000餘輛次。兩天總計的車流量6萬4000多輛次，明顯比去年同期少了將近1萬輛次車輛。

警方表示，昨天下午4時至晚間8時開始出現明顯的北上車流，每小時接近2500輛次，員警於台1線436.5至445.5公里實施北上調撥車道，也在台1線439公里沿山公路路口實施分流措施，以舒緩北上車潮。（編輯：孫承武）1110405