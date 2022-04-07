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金門振興券核銷近4億 4月底截止流通

2022/4/7 17:07（4/7 17:46 更新）
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金門縣政府7日表示，截止3月31日，110年所發行的金門振興券，地區商家已核銷近新台幣4億元，還有價值約1863萬元振興券尚未核銷。中央社記者黃慧敏攝 111年4月7日
金門縣政府7日表示，截止3月31日，110年所發行的金門振興券，地區商家已核銷近新台幣4億元，還有價值約1863萬元振興券尚未核銷。中央社記者黃慧敏攝 111年4月7日
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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電） 金門縣政府今天表示，到3月底為止，去年發行的金門振興券地區商家已核銷近新台幣4億元，還有價值約1863萬元振興券尚未核銷；票券使用期限到4月底，商家核銷到5月底。

縣府建設處發布新聞表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成地區經濟衝擊，去年10月疫情趨緩後發放流通金門3000元振興券及旅遊振興券，以振興地方經濟，總計流通票券約215萬張，價值超過新台幣4.3億元。

由於票券使用期限到4月30日，商家核銷期限到5月30日，縣府提醒在地民眾盡早使用振興券，避免票券逾期作廢。

建設處表示，據振興券雲端核銷系統統計數據，到3月31日地區商家已核銷3億9897萬5400元，還有價值約1863萬元振興券尚未核銷。尚未核銷票券以面額100元金門振興券最多，約6.8萬張；面額500元金門振興券還有約2.4萬張未核銷。

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建設處工商科說明，全縣收券商家近千家，除全聯、燦坤已核銷滿額，家樂福每週四尚可使用金門振興券消費；另外，金酒門市、地方土特產店、觀光旅宿業及地區餐飲等合法登記經營商家都具收券核銷資格，並有超過百家商家推出搭券優惠方案，吸引民眾上門消費，放大票券使用效益。

縣府指出，商家可於上班時間，到各鄉鎮公所振興券核銷櫃台核銷；或向建設處工商科（082）326204預約其他時間，到縣府核銷櫃台核銷。（編輯：孫承武）1110407

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