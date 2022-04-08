台南查拆街頭違規大型廣告 近5個月掃3366件

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台南市政府加強查拆各地大型竹木造廣告物，自2021年11月至2022年4月7日，共拆除3366件。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府加強查拆各地街頭大型竹木造廣告物，自2021年11月至今已拆除3366件，市府工務局指出，若拆除後再次違規搭設，將依法開罰新台幣4萬至20萬元。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，今年為選舉年，台南市街頭已出現許多競選宣傳廣告，加上建設公司等其他大型竹木造廣告物，影響道路行車安全，屢遭民眾陳情檢舉，議會也十分關心，凡經市府查報屬違規廣告物，均依法強力執行拆除。

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台南市工務局指出，工務局從去年11月11日起強力執行拆除，至去年12月31日的第1波動作共拆除違規竹木造等廣告物共874件，今年1月1日起增加倍數人力投入，加強拆除力道，統計至昨天為止共拆除2492件，較去年第1波拆除作業增加不少。

台南市工務局指出，違規竹木造廣告物及道路上擅自搭建的違規廣告物，除依法強制拆除，若拆除後再次違規搭設者，可依建築法第95-3條及台南市廣告物管理自治條例規定，對土地所有權人及使用人處以4萬至20萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：陳政偉）1110408