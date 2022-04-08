新北河濱賞苦楝正當時 春風吹紫雪添浪漫風情

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新北市政府高灘地工程管理處8日表示，苦楝在春夏交替季節綻放美麗的紫花，散發淡淡芳香。圖為捷運三鶯線旁的苦楝，在新北市美術館工地旁寧靜綻放。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月8日

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北河濱公園正值苦楝花期，淡紫色小花鑲嵌在青綠枝椏間，伴隨著淡淡清香在春風中飄落。市府說，苦楝為台灣本土落葉喬木，有如薄霧般的紫色雪花，讓河濱增添許多浪漫風情。

新北市政府高灘地工程管理處長謝俊隆今天告訴中央社記者，苦楝在春夏交替季節綻放美麗的紫花，散發淡淡芳香；苦楝為本土落葉喬木，不畏潮風、鹹土，生長快速且抗旱，常作為河邊造林、庭蔭樹及行道樹的樹種。

高灘地管理處表示，最佳欣賞苦楝的地點包括大漢溪右岸媽祖田運動公園沿線、大漢溪左岸南靖陶瓷河濱公園、樹林區河濱公園沐心池、三鶯陶瓷公園、淡水老街、新店溪洲公園及新店區灣潭渡船頭沿線。

記者實地觀察，大漢溪左岸鶯歌區的「三鶯之心空間藝術特區」，也有苦楝綻放小紫花，襯托附近的新北市美術館工地，在繁忙的工程進度中，呈現寧靜的美；襯托淡淡幽香，城市一隅展現四月雪浪漫詩情的定格。

新北市府綠美化環境景觀處表示，原住民阿美族以每年苦楝花開為春天到來的指標，因此又稱「報春樹」。苦楝花絲相連成淡紫色筒狀，但果實味道苦，別名也稱苦苓。

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高灘地管理處表示，苦楝的根深，有利於水土保持，樹形優美秀麗；耐煙塵、抗二氧化硫，栽培管理簡單，病蟲害較少，也有「台灣櫻花」的美稱，不經意隨風而飛的「苦楝風吹雪」，為新北河濱增添優雅的風貌。

高灘處表示，春暖花開除欣賞苦楝花，大漢溪左岸河畔周邊景點豐富多樣化，樹林「鹿角溪人工濕地」及「沐心池」，都是民眾休閒好去處，在苦楝樹下躺椅幽靜的休息，可細細品味秘境的夢幻魔力。（編輯：李錫璋）1110408

新北市政府高灘地工程管理處8日表示，各地河濱公園的苦楝正盛開，為新北河濱增添浪漫優雅的風貌，休閒賞花正當時。（新北高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月8日