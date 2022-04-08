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桃市府與政大簽MOU 助航空城升級培訓高階人才

2022/4/8 16:47（4/8 17:21 更新）
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桃園市長鄭文燦（左）8日與國立政治大學校長郭明政（右）簽署「國際大學城計畫」合作意向書（MOU），將由市府提供3.22公頃土地，讓政治大學建設「公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心分部）」。中央社記者葉臻攝 111年4月8日
桃園市長鄭文燦（左）8日與國立政治大學校長郭明政（右）簽署「國際大學城計畫」合作意向書（MOU），將由市府提供3.22公頃土地，讓政治大學建設「公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心分部）」。中央社記者葉臻攝 111年4月8日
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市府今天與政治大學簽署「國際大學城計畫」合作意向書，將提供土地讓政大建設「公共行政及企業管理教育中心」，協助桃市府及產業競爭力轉型升級，培訓國內外金融高階人才。

桃園市長鄭文燦今天與國立政治大學校長郭明政簽署「國際大學城計畫」合作意向書（MOU），鄭文燦表示，將由市府提供3.22公頃土地，讓政治大學建設「公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心分部）」。

鄭文燦說，桃園航空城的目標是建構國際化產業園區，「政大公企中心分部」的進駐，將完善航空城特定區的智慧城市計畫，協助桃市府及產業競爭力的轉型升級，並規劃國際金融園區，培訓國內外高階人才。

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鄭文燦指出，桃園市立大園國際高中今天也與政大簽訂第二外語合作協議書，將借重政大外語學院的資源，開設韓文、日文、德文、法文、西班牙文的加深加廣課程，由政大師資至大園高中授課，學生修業期滿後將取得學分及證書，開創高中與大學整合資源的跨階段學習。

郭明政表示，政大是國內最具指標意義的人文與社會科學大學，將與市府及產業攜手打造此一園區成為研發與研訓的樞紐。（編輯：戴光育）1110408

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