基隆愛心篩檢9日加碼發快篩劑 全市157里同步發放

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（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市長林右昌今天表示，「全民防疫愛心篩檢」計畫，近日已發放約13萬劑快篩劑，明天將再發放1天，全市157里加碼同步發送，仍依里內人口數10%數量配送。

林右昌下午在線上記者會表示，基隆新增31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中包含中正區某工地群聚案、小吃店群聚案、教會群聚案等，但這些群聚案都已在收斂，且多數也可找到感染源並逐步控制，這是好現象。

林右昌說，5日起實施的「全民防疫愛心篩檢」計畫近日已發放約13萬劑快篩劑，其中包含一般民眾（包括各里的10%人口數）、易擴散不易掌握的族群、基層診所、關鍵基礎設施人員等，目前通報陽性有14例，其中有11例PCR複檢是陽性確診，其中3例PCR複檢是陰性，所以依所發出的約13萬劑算來，預估確診率不到萬分之一，這也合乎中央在對整個疫情模型的推估，初步可判斷基隆社區的狀況基本上是穩定的。

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他表示，「全民防疫愛心篩檢」計畫在規劃之初，曾擔心這個篩檢會不會造成陽性確診者爆量，並造成後勤支援與醫療後送機制無法因應等，所以當初採分流、分梯次的方式發放，但這幾天執行下來發現很順利，也沒有預期的確診者爆量情形，快篩陽性率更不到萬分之一。

林右昌說，市府接下來決定加碼發放快篩劑，明天下午1時30分到5時，針對各里一樣依當地人口數的10%數量發放，且市內157個里同一時間發放，可避免民眾跨區領取，也呼籲民眾不要重複領取；至於剩下的快篩劑會進一步針對基層診所、熱點區里、易擴散不易掌握的族群加強投放，預計明天就可把中央提供的20萬劑全數發畢。（編輯：張芷瑄）1110408