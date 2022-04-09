振興券將到期 高市府推農遊券、i原券加碼優惠

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振興五倍券及各項加碼券使用期限將到，高雄市政府加碼推出農遊券消費滿百抽獎活動，5月將抽出Gogoro VIVA及「一年份高雄在地水果」得主。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）振興五倍券及各項加碼券使用期限將到，高市府加碼推出農遊券消費滿百抽獎、i原券消費滿500再送百元高雄券等加碼活動，並搭配螢火蟲季推出那瑪夏賞螢活動，搶振興券最後商機。

為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響的經濟，政府推出振興五倍券及多項加碼券，使用期限到今年4月30日，僅剩不到一個月可以使用。

高雄市政府新聞稿表示，高市府響應農遊券加碼推出的「農遊高雄 加碼獎不完」活動也將在5月推出終極加碼抽活動，抽出GOGORO VIVA，及「一年份高雄在地水果」各1名，5月6日將公布獲獎名單，歡迎民眾到高雄使用農遊券消費。

高市府說明，只要民眾憑農遊券到高雄任一合作店鋪消費，每支付100元農遊券即享一次抽獎機會。且民眾無須自行登錄發票或憑證，即可參加抽獎，中獎會以簡訊通知。已陸續抽出時令鮮果、農特產品、生活家電、3C周邊好禮的百名幸運得主，

搶攻振興券商機，高雄市政府原民會也推出「高雄部落就醬玩」DIY體驗遊程，每人只要500元，凡使用五倍券、i原券消費，就加碼回饋高雄券100元。包含茂林「烏巴克創藝工作坊」DIY琉璃珠體驗，可享受與蝶共生的優美環境；也可到經年雲霧繚繞、野生鳥類頻繁出沒的桃源寶山馬里山咖啡農場享受採咖啡及採茶等精彩遊程。

螢火蟲季來臨，高市原民會表示，使用i原券還有新選擇。現在到螢火蟲的故鄉那瑪夏參加「那瑪夏賞螢季」活動，可享受螢火蟲環繞美景，購票還可抵用市集消費，活動時間到4月30日。

高市原民會主委阿布斯表示，歡迎持有五倍券及「i原券」的民眾，到高雄原鄉部落走訪一趟，享受部落文化之旅，也帶動原鄉族人經濟收入。（編輯：黃世雅）1110409