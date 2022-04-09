新北檢疫關懷中心升級 沙盤推演確診居家照護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天表示，確診者居家照護涵蓋生活與醫療照護，細節包羅萬象，依「居家檢疫關懷中心」的執行經驗升級，並由區公所沙盤推演後，下週依中央公布指引細項推動照護計畫。

新北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案居家照護管理計畫執行會議，召集市府警察、社政、經發、勞工各局處，與29區區長開會研商執行細節；會議由市長侯友宜、副市長劉和然等人主持。

侯友宜表示，市府義無反顧挑起責任照顧確診病患，中央8日發布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」後，市府昨天已由副秘書長朱惕之召集內部會議，今天與明天討論細節執行方案，並沙盤推演讓運作順暢後，將與中央溝通敲定。

他說，日前統計包括未設籍者，概估居住新北的人口約450萬人，與周邊縣市生活圈息息相關，統計有41%的外縣市確診者居住地是在新北，但儘管新北確診數多，仍要義無反顧扛起責任照顧病患。

侯友宜說，為將醫療量能留給重症病患，新北將試辦確診個案居家照護，且將「居家檢疫關懷中心」升級，作為無症狀與輕症個案「居家照護關懷中心」，細膩提供病患的生活與醫療服務。

因實際執行單位多在第一線區公所，今天討論細節包羅萬象，涵蓋居家關懷物資箱派送、確診者與居家隔離家人的訪查、寵物照顧、心理諮商、生活物資採買、垃圾處理、學生學習、弱勢關懷、解隔單派送等生活照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於健康照護部分，侯友宜說，將媒合衛生局與醫院照顧，請新北市藥師公會協調社區藥局送藥，並提供快篩試劑作為解除隔離的依據。他會中指示市府資訊中心檢查視訊醫療與健康雲智慧照顧平台、虛擬病房系統，務必運作順暢，

侯友宜說，居家照護需29區區公所第一線執行，相當辛苦；雖以往有居家檢疫關懷照顧的經驗，且已運作順暢，但仍須重新檢視執行細項須加強的部分，因為照顧對象不一樣。10日建立SOP（標準作業流程）定案後，將與中央協調並依中央所公布的指引細項，推動居家照護計畫。（編輯：李錫璋）1110409

新北市長侯友宜（後中）9日主持COVID-19確診個案居家照護管理計畫執行會議，會中與副市長劉和然（後左）、副秘書長朱惕之（後右）討論。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月9日