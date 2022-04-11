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高市釜山深化姊妹市情誼 照片展探尋城市之美

2022/4/11 13:20（4/11 13:51 更新）
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高雄市與韓國釜山市2021年締盟屆滿55週年，高雄市政府11日起至22日在四維行政中心1樓大廳舉辦「釜山姊妹市照片展」，讓民眾可藉由照片探尋釜山之美，深化友誼。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月11日
高雄市與韓國釜山市2021年締盟屆滿55週年，高雄市政府11日起至22日在四維行政中心1樓大廳舉辦「釜山姊妹市照片展」，讓民眾可藉由照片探尋釜山之美，深化友誼。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月11日
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市與韓國釜山去年締盟姊妹市屆滿55週年，高市府今天起至22日在市府舉辦「釜山姊妹市照片展」，展出釜山近年熱門觀光、拍照打卡景點照片，讓民眾可藉由照片探尋釜山之美。

市府行政暨國際處長項賓和表示，釜山是韓國第2大城，跟高雄一樣是座港口城市，高雄與釜山廣域市於1966年6月締結為姊妹市，2021年締盟屆滿55週年。

項賓和指出，去年6月底至7月初兩市攜手分別在高雄的願景橋及釜山的廣安大橋點亮Lights On! Busan與「高雄加油」燈字，不僅展現堅定友情，更激勵彼此為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫加油。

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市府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，為了讓雙方市民更認識兩城市，計畫舉辦城市照片展；在釜山市政府舉辦的「高雄照片展」順利於去年6月底至7月初展出，在高雄的「釜山照片展」則因疫情而延至今天起舉行。

市府行政暨國際處表示，今天起至22日在四維行政中心1樓大廳舉辦「釜山姊妹市照片展」，展出釜山近年熱門觀光、拍照打卡景點照片，如「海雲台」、「龍頭山公園」、「甘川文化村」等，讓觀展民眾更認識釜山，也盼藉由活動再度拉近兩市距離，深化友誼。（編輯：張雅淨）1110411

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