台南新增6確診 情侶檔2人感染源待釐清

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市今天新增6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中4人與先前公布的傳染鏈有關，另2人是最近有外縣市旅遊史的情侶，感染源仍持續疫調釐清。

台南市長黃偉哲在下午市府線上防疫記者會中表示，今天新增6人分為幾個大方向，其中曾到外縣市去的一對情侶確診，市府第一時間已先將相關接觸者匡列，持續疫調中。

黃偉哲表示，昨天公布的安南區某國中學生確診，疫調後發現疑似是被橄欖球教練傳染，而這名教練與教練的哥哥是今天公布的確診個案，哥哥因為有去外縣市的天上人間小吃部，感染源大致釐清。

黃偉哲表示，還有2名個案為幼兒園小朋友，是昨天公布的台南夫婦帶小孩到高雄與親友聚會，因親友屬雅閣會館傳染鏈確診，這對夫婦的小孩再傳給同一所幼兒園的2個小朋友。

台南市政府衛生局長許以霖說明個案資訊表示，北區未滿10歲男性個案27654於9日接觸個案27099，安排採檢後同日晚間出現腹痛症狀，昨天陽性確診，Ct值14.35；衛生單位匡列13名相關接觸者，案27654於可傳染期間活動範圍包含中西區水仙宮菜市場、六興境開基開山宮保生大帝、金世界銀樓等地。

許以霖指出，案27855為東區20多歲男性，本月3日連同新北市確診個案27352、台南市案28169前往屏東親友家聚會，5日至8日涉足場域包含歸仁區勝大體育用品店、東區遠東香格里拉飯店醉月樓、三角麻辣火鍋；個案7日發燒、畏寒、身體不適，9日因案27107確診而被匡列安排採檢，昨天陽性確診，Ct值28.11。

他說，案27981為北區未滿1歲無症狀女性個案、台南市個案27654親友，因於昨日接觸個案27654被匡列並安排採檢確診，Ct值30.9。

許以霖指出，永康區個案28167、28168分別為20多歲女性及20多歲男性，兩人曾於4日前往嘉義，6日至10日分別前往永康區麥味登、千香漢堡、復華夜市、7-EL EVEN、藥局；兩人於8日出現症狀，昨天自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，兩人Ct值15.89、17.31。

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許以霖指出，東區30多歲男性個案28169曾於3日與新北市個案27352一同前往屏東天上人間小吃部，昨日出現流鼻水、鼻塞症狀，因案27855確診被匡列安排採檢，今天陽性確診，Ct值18.2；可傳染期間於台南市活動範圍包含東區初麵麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店。

黃偉哲指出，最近公布案例中，因到外地旅遊或親友聚會受傳染的比例高，希望民眾暫時適度減少社交活動及避免跨縣市移動，台南市各學校戶外教學以在台南市轄區舉行為原則，如果有已排好的畢業旅行等行程，則交由學校與家長做好溝通及風險評估後再決定。（編輯：陳仁華）1110411