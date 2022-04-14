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台東縣議員確診 縣府深夜公布5校停課

2022/4/14 08:53（4/14 10:05 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣昨天深夜增加3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括縣議員許進榮。台東縣府深夜緊急公布5校停課。

台東縣議員許進榮前幾天和成功鎮20多名鄉親乘坐遊覽車前往宜蘭進香，同行友人出現症狀，他通知被匡列隔離，昨天晚上確定染疫，Ct值27。

許進榮今天上午接受媒體訪問表示，喉嚨有些許不舒服，乾咳，輕度發燒，其它沒有特殊症狀。

台東縣政府昨晚11時許發布新聞稿，成功國小（共12班）、三民國小（共6班）全校有1/3班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，從14日起，全校暫時停止實體課程2天。

豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園，同樣有學生因家人確診匡列居隔，14日起，幼兒園全園暫時停止實體課程2天。新港國中有5名被匡列隔離，學校總數10班，所以14日全校暫時停止實體課程2天。

成功商水及台東特教學校被匡列學生的班級，暫時停止實體課程2天，成功商水停1班、台東特教學校停1班。（編輯：李錫璋）1110414

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