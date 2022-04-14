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台南西瓜雨害受損 提報爭取列入救助災區

2022/4/14 16:49（4/14 17:21 更新）
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台南市農業局接獲反映，指稱3月雨勢導致西瓜授粉不良及部分裂果腐爛，經會勘結果發現受雨勢影響，西瓜在開花著果期授粉不良、畸形果多，果實肥大期發生裂果及腐爛情形，損害程度達20%以上，已將勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月14日
台南市農業局接獲反映，指稱3月雨勢導致西瓜授粉不良及部分裂果腐爛，經會勘結果發現受雨勢影響，西瓜在開花著果期授粉不良、畸形果多，果實肥大期發生裂果及腐爛情形，損害程度達20%以上，已將勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市農業局接獲反映，指稱3月的雨勢導致西瓜授粉不良及部分裂果腐爛，經現勘後確認達災損救助標準，今天向行政院農委會農糧署提報，爭取列入現金救助及低利貸款災區。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲得知西瓜受損情形後，指示農業局依農業天然災害救助辦法查報，於12日及昨天邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往西瓜受災田區勘查。

台南市農業局長李建裕指出，會勘結果發現受雨勢影響，西瓜在開花著果期授粉不良、畸形果多，果實肥大期發生裂果及腐爛情形，損害程度達20%以上，已將勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。

李建裕指出，農民若有災損，可主動向土地所在地區公所通報，以利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產，維護權益。（編輯：黃世雅）1110414

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