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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
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因應本土疫情 屏東加開2場莫德納疫苗隨到隨打

2022/4/15 11:52（4/15 11:59 更新）
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屏東縣16日加開莫德納疫苗隨到隨打。（圖取自facebook.com/pan.menan1）
屏東縣16日加開莫德納疫苗隨到隨打。（圖取自facebook.com/pan.menan1）
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東縣政府宣布，明天上午分別在屏東火車站與潮州火車站，加開莫德納疫苗隨到隨打，每場500人；同時也增設東港安泰醫院篩檢站。

屏東縣長潘孟安在臉書（facebook）貼文指出，65歲以上長輩要趕快打滿3劑，能有效預防重症，到5月底前打1、2、3劑，加碼送500元禮券，保護自己也保護最心愛的家人，齊心防疫，一起努力。

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屏東縣近日爆發特定娛樂場所傳播鏈，為進一步防堵疫情，縣府在16日上午8時30分至11時30分，分別在屏東火車站與潮州火車站設立莫德納疫苗隨到隨打，各500名。縣府呼籲大家踴躍施打，記得帶健保卡、小黃卡。

縣府為增加篩檢量能，除部立屏東醫院、潮州茂隆骨科及恆春南門醫院外，新增東港安泰醫院篩檢站，呼籲曾與確診者足跡重疊者，盡快至篩檢站採檢。（編輯：謝雅竹）1110415

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