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台東進香團群聚添5確診 全縣運動會田徑賽停辦

2022/4/15 15:17
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東進香團群聚今天再增加5人確診，包含2名團員、3名接觸者（2人為縣府主管），群聚案累計25人染疫，台東縣政府也宣布全縣運動會田徑賽停辦。

台東縣成功鎮進香團4月7日至10日前往宜蘭縣廟宇，同一遊覽車31名團員，昨天20人確診，包括縣議員許進榮；台東縣政府和台東縣議會人員全面採檢。

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台東縣政府秘書長盧協昌今天接受媒體訪問表示，進香團群聚增加5人確診，其中2人為團員，皆為50多歲男性，接種過1劑疫苗；3人為團員接觸者，其中2人是縣府主管，1人為未接種疫苗60多歲女性，曾經與成功進香團案團員接觸過。

另外，原定於4月30日及5月1日舉辦的111年全縣運動會田徑比賽，考量參賽國小學童因未施打疫苗，且競賽期間無法全程配戴口罩及保持適當距離，且此次賽事亦無涉及全國賽事選手資格選拔，因此停辦。 （編輯：謝雅竹）1110415

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